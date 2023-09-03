ПСЖ взяв 11 нових гравців за одне трансферне вікно. Більшість з яких – форварди.

ПСЖ попрощався з Мессі та продав Неймара, однак набрав десяток нових футболістів. Луїс Енріке будує проєкт навколо Мбаппе.

Найдорожчим новачком став Рандаль Коло-Муані, з яким Кіліану було комфортно грати в збірній Франції. За нього ПСЖ заплатив Айнтрахту 95 млн євро. Втім, за місяць до того парижани взяли в оренду з обов'язковим викупом за 65 млн іншого форварда – Гонсалу Рамуша з Бенфіки.

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На правий фланг атаки в основу прийшов Усман Дембеле (50 млн) з Барселони, а йому на підміну – Бредлі Барколя (45 млн) з Ліона. За ту ж позицію конкурує Лі Кан-Ін (22 млн), якого підписали з Мальорки.

Оборону підсилили Лукас Ернандес (47 млн) і Мілан Шкріняр (вільний агент). Безкоштовно також вдалося запросити Марко Асенсіо з Реала, голкіпера Арнау Тенаса з Барселони та італійського таланта Шера Ндура.

Центр поля доповнив тільки Мануель Угарте, який за 60 млн перейшов зі Спортінга. Витрати Парижа сягнули 350 мільйонів євро за підрахунками Transfermarkt.