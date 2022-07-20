Пріоритетом ПСЖ залишається Джанлука Скамакка. З італійцем уже домовилися про умови контракту. Трансфер гальмує Сассуоло, який хоче отримати за свого гравця 50 мільйонів євро.

ПСЖ отримав відмову у трансфері форварда збірної Італії

За інформацією L’Équipe, ПСЖ не налаштований платити за Скамакку більше 40 млн, тому вже шукає альтернативні варіанти. Новий спортивний директор клубу Луїш Кампуш хотів би забрати в Париж нападника Бенфіки Гонсалу Рамуша.

До слова, 21-річний португалець у новому сезоні міг би стати одним із головних конкурентів Романа Яремчука за місце в нападі Бенфіки, аддже лісабонці продали Дарвіна Нуньєса в Ліверпуль. У минулому сезоні Рамуш забив 8 голів та віддав 4 асисти у 46 матчах.

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