ПСЖ зробив Сассуоло пропозицію щодо Скамакки, яка становила 30 млн євро та ще 5 бонусами, повідомляє Sky Sport.

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Втім, "нероверді" відповіли паризьким товстосумам різкою відмовою. Італійці хотіли отримати за свого форварда не менше 50 млн.

Додамо, що у минулому сезоні Скамакка зіграв у 38 матчах за Сассуоло, відзначившись 16 голами та 1 асистом.

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