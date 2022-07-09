ПСЖ отримав відмову у трансфері форварда збірної Італії
9 липня 09:46 - Читать на русском
Парижани не зможуть підписати форварда Сассуоло Джанлуку Скамакку.
ПСЖ зробив Сассуоло пропозицію щодо Скамакки, яка становила 30 млн євро та ще 5 бонусами, повідомляє Sky Sport.
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Втім, "нероверді" відповіли паризьким товстосумам різкою відмовою. Італійці хотіли отримати за свого форварда не менше 50 млн.
Додамо, що у минулому сезоні Скамакка зіграв у 38 матчах за Сассуоло, відзначившись 16 голами та 1 асистом.
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