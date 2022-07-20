Приоритетом ПСЖ остается Джанлука Скамакка. С итальянцем уже договорились об условиях контракта. Трансфер тормозит Сассуоло, который хочет получить за своего игрока 50 миллионов евро.

ПСЖ получил отказ в трансфере форварда сборной Италии

По информации L’Équipe, ПСЖ не настроен платить за Скамакку больше 40 млн, потому уже ищет альтернативные варианты. Новый спортивный директор клуба Луиш Кампуш хотел бы забрать в Париж нападающего Бенфики Гонсалу Рамуша.

К слову, 21-летний португалец в новом сезоне мог бы стать одним из главных конкурентов Романа Яремчука за место в нападении Бенфики, ведь лиссабонцы продали Дарвина Нуньеса в Ливерпуль. В прошлом сезоне Рамуш забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 46 матчах.

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