Бразильський захисник ПСЖ Маркіньйос може змінити клуб в літнє трансферне вікно – на футболіста серйозно претендують клуби із Саудівської Аравії. Про це пише видання Lequipe.

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Представники клубів Саудівської Аравії в рамках свого проєкту залучення світових футбольних зірок звернули увагу й на капітана парижан, запропонувавши "шалені", як запевняє французька преса, кошти, як за його трансфер, так і в якості заробітної плати надалі.

Як повідомляє джерело, азійці навіть відправили агентів до столиці Франції задля проведення переговорів, але поки безрезультатно.

В минулому сезоні бразилець відіграв 44 матчі, забивши два голи та віддавши один гольовий пас. Чинний контракт Маркіньйоса з ПСЖ розрахований до літа 2028 року.

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