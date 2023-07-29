Бразильский защитник ПСЖ Маркиньос может сменить клуб в летнее трансферное окно – на футболиста серьезно претендуют клубы из Саудовской Аравии. Об этом пишет издание Lequipe.

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Представители клубов Саудовской Аравии в рамках своего проекта привлечения мировых футбольных звезд обратили внимание и на капитана парижан, предложив "безумные", как уверяет французская пресса, средства, как за его трансфер, так и в качестве заработной платы в дальнейшем.

Как сообщает источник, азиатцы даже отправили агентов в столицу Франции для проведения переговоров, но пока безрезультатно.

В прошлом сезоне бразилец отыграл 44 матча, забив два гола и отдав один голевой пас. Действующий контракт Маркиньоса с ПСЖ рассчитан до лета 2028 года.

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