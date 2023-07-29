ПСЖ может потерять капитана – клубы из Саудовской Аравии манят футболиста безумными деньгами
Капитан ПСЖ Маркиньос может сменить Париж на Саудовскую Аравию.
Бразильский защитник ПСЖ Маркиньос может сменить клуб в летнее трансферное окно – на футболиста серьезно претендуют клубы из Саудовской Аравии. Об этом пишет издание Lequipe.
Анчелотти откровенно заговорил о трансфере Мбаппе в Реал
Представители клубов Саудовской Аравии в рамках своего проекта привлечения мировых футбольных звезд обратили внимание и на капитана парижан, предложив "безумные", как уверяет французская пресса, средства, как за его трансфер, так и в качестве заработной платы в дальнейшем.
Как сообщает источник, азиатцы даже отправили агентов в столицу Франции для проведения переговоров, но пока безрезультатно.
В прошлом сезоне бразилец отыграл 44 матча, забив два гола и отдав один голевой пас. Действующий контракт Маркиньоса с ПСЖ рассчитан до лета 2028 года.
Роналду запустил "золотую лихорадку" – Саудовская Аравия способствует богатым, унижает слабых и долларами затыкает критиков