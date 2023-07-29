Кіліан Мбаппе близький до переходу в мадридський Реал. Француз відхиляє всі пропозиції інших клубів заради своєї мрії. Коуч "вершкових" Карло Анчелотті поділився своєю думкою про потенційний перехід.

"Мене не обходить те, що ви там запитуєте мене про Мбаппе. Я просто не буду нічого відповідати.

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Ми повинні бути послідовними впродовж усього сезону, тому зараз рано оцінювати, що ми збираємося робити в подальшому на трансферному ринку. Ми й самі ще не знаємо на 100%, що будемо робити. Попереду сезон, на початку якого ми повинні мати правильний настрій та бути відданими грі", — заявив італійський фахівець в коментарі виданню Marca.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе нещодавно відмовився від фантастичної угоди, яка надійшла з Саудівської Аравії. Дії француза доводять, що його єдиною метою є перехід в Реал.

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