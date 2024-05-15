Ворскла у рамках фінального матчу за Кубок України-2024 зіграє з Шахтарем. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Фінальний матч Кубка України 2023/24 між Ворсклою та Шахтарем пройде у Рівному й стартує о 19:00 за київським часом. Телетрансляцію проведе канал ICTV2, який також доступний на MEGOGO у будь-якій підписці медіасервісу ("Національне ТБ", "Легка", "Оптимальна", "Максимальна"). Гру прокоментують Роман Бебех і Денис Босянок.

Ворскла – Шахтар: анонс фіналу Кубка України

Ворскла втретє вийшла до фіналу Кубка. Вперше полтавці зіграли в ньому у 2009 році, несподівано перегравши Шахтар. У фіналі-2020 "зелено-білі" поступилися Динамо в серії пенальті. Донеччани, своєю чергою, не тріумфували в цьому турнірі з 2019-го – але у разі сьогоднішньої перемоги "гірники" обійдуть Динамо за кількістю трофеїв в Україні (зараз у грандів по 38).

У заявці Шахтаря відсутній Судаков. Соцмережі Шахтаря натякають, що справа у травмі Георгія, але офіційної інформації поки не було.

Стартові склади

Ворскла:

Шахтар:

"Підіймаю голову, а Лобановський йде до мене": шлях з ФК Львів у Аякс, зірки у Динамо, сенсація з Шахтарем