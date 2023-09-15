Паризький клуб погодився відпустити 22-річного гравця у збірну Південної Кореї U-23 для виступу на Азійських іграх, інформує AS.

ПСЖ втратив важливого футболіста на старт Ліги чемпіонів і дербі з Марселем

Ці змагання не входять до вікна ФІФА, тому ПСЖ мав право залишити Лі у себе. Втім, тут довелося враховувати класичний південнокорейський фактор. У цій країні кожен чоловік зобов'язаний пройти військову службу до настання 28-річчя. Зазвичай вона триває 21 місяць, однак спортсмени можуть суттєво скоротити цей термін завдяки перемогам на міжнародних турнірах. Якщо Кан Ін Лі допоможе виграти медалі Азійських ігор, то відслужить пізніше і всього 3 тижні. Раніше такою лазівкою користувалися інші зірки Південної Кореї – Хин Мін Сон та Мін Че Кім.

Цьогорічний турнір у китайському Ханчжоу триватиме з 19 вересня по 8 жовтня. Це означає, що Лі точно не допоможе ПСЖ на старті Ліги чемпіонів проти Борусії Д і в кількох турах чемпіонату. Нагадаємо, влітку Мальорці віддали за півзахисника 22 млн євро.

Мбаппе і 11 нових друзів ПСЖ, Ньюкасл з "месником" для Мілана, слізна Борусія: Ліга чемпіонів, представлення групи F