ПСЖ може обміняти Неймара на зіркового нападника Ювентуса плюс доплату

Неймар рішуче налаштований покинути ПСЖ влітку цього року.

Французький гранд може обміняти Неймара на нападника Ювентуса Паулу Дибалу з певною сумою доплати, повідомляє El Chiringuito TV. Раніше повідомлялось про те, що батько Неймара відправився в Турин для переговорів з Ювентусом.

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Зазначимо, що ПСЖ вимагає за зіркового бразильця суму, не меншу за ту, яку вони виплатили влітку 2017 року – 222 млн євро. Головним претендентом на трансфер Неймара була Барселона, але зараз ця сума є непідйомною для "блаугранас", які вже взяли кредит у банку на 35 млн євро, підписуючи Грізманна.

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Нагадаємо, Неймар за 2 сезони в ПСЖ забив 51 гол в 58 матчах і виграв два титули чемпіона Франції. Проте, бразильця почали переслідувати травму.