ПСЖ может обменять Неймара на звездного нападающего Ювентуса плюс доплату

Неймар решительно настроен покинуть ПСЖ летом этого года.

Французский гранд может обменять Неймара на нападающего Ювентуса Пауло Дибалу с определенной суммой доплаты, сообщает El Chiringuito TV. Ранее сообщалось о том, что отец Неймара отправился в Турин для переговоров с Ювентусом.

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Отметим, что ПСЖ требует за звездного бразильца сумму, не меньшую той, которую они выплатили летом 2017 года – 222 млн евро. Главным претендентом на трансфер Неймара была Барселона, но сейчас эта сумма является неподъемной для "блаугранас", которые уже взяли кредит в банке на 35 млн евро, подписывая Гризманн.

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Напомним, Неймар за 2 сезона в ПСЖ забил 51 гол в 58 матчах и выиграл два титула чемпиона Франции. Однако, бразильца начали преследовать травмы.