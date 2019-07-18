Батько Неймара відправився в Турин для переговорів з Ювентусом, – ЗМІ

Зірковий форвард ПСЖ Неймар може продовжити кар'єру в Ювентусі.

Батько нападника ПСЖ Неймара відправився в Турин, щоб провести зустріч з керівництвом Ювентуса, повідомляє Rai Sport.

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За даними джерела, точна дата зустрічі батька Неймара, який також є агентом бразильця, з керівництвом туринського клубу невідома. Сторони поки не вступали переговори щодо трансферу Неймара, а майбутня зустріч буде носити виключно інформативний характер.

Зазначимо, що ПСЖ вимагає за зіркового бразильця суму, не меншу за ту, яку вони виплатили влітку 2017 року – 222 млн євро. Головним претендентом на трансфер Неймара була Барселона, але зараз ця сума є непідйомною для "блаугранас", які вже взяли кредит у банку на 35 млн євро, підписуючи Грізманна.

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Нагадаємо, Неймар за 2 сезони в ПСЖ забив 51 гол в 58 матчах і виграв два титули чемпіона Франції.