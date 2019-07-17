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Неймар хоче покинути ПСЖ будь-якою ціною – на бразильця, окрім Барселони, претендує Реал та інші топ-клуби

09:56 614 Читать на русском
Неймар хоче покинути ПСЖ будь-якою ціною – на бразильця, окрім Барселони, претендує Реал та інші топ-клуби
Неймар / Reuters

Зірковий нападник чемпіонів Франції не полишає думок про трансфер в інший клуб.

Неймар розгляне всі можливі варіанти переходу цього літа, інформує Mundo Deportivo.

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Перехід в Барселону виглядає малоймовірним, тому бразилець звернув увагу на інші європейські топ-клуби. Серед них – Реал, Ювентус, Баварія і Манчестер Юнайтед. Останній варіант не буде пріоритетним через непотрапляння манкуніанців до цьогорічної Ліги чемпіонів. Іншим претендентам також доведеться непросто у переговорах з парижанами, оскільки власники ПСЖ не збираються зменшувати своїх фінансових вимог щодо Неймара.

Сага з переходом нападника може тривати до кінця літа, коли у більшості топ-чемпіонатів закривається трансферне вікно (окрім Англії (8 серпня) та Італії (25 серпня)).

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