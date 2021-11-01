ПСЖ може достроково розірвати контракт з Рамосом – іспанець ще не зіграв жодного матчу за парижан
11:41 - Читать на русском
Легенда Реала Серхіо Рамос ризикує так і не дебютувати за ПСЖ.
У таборі парижан занепокоєні станом Серхіо Рамоса і не виключають можливість дострокового розриву контаркту, який розрахований на 2 роки, повідомляє Le Parisien.
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Попри це, спортивний директор парижан Леонардо запевняє, що їм було відомо про проблеми 35-річного іспанця і вони були готові до такого розвитку подій.
Нагадаємо, Серхіо влітку перебрався до столиці Франції на правах вільного агента після багаторічної кар'єри у Реалі. Через травми Рамос поки не мав можливості дебютувати за ПСЖ.
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