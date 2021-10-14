Наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно розповів про стан Серхіо Рамоса, який все ще не дебютував у складі паризького клубу.

"На жаль, Рамос поки не тренується в загальній групі, але він близький до цього. Будемо сподіватися, що це відбудеться якомога швидше. Ми задоволені прогресом у його відновленні. Серхіо – великий чемпіон, ніхто не сумнівається в його рівні і таланті. Зараз у нього не найкращий період, але він сильний.

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Сподіваюся, що він зможе повернутися в збірну Іспанії. Це питання до Луїса Енріке. Немає сумнівів, що Рамос у найкращій формі – один з найкращих центральних захисників в світі", – зазначив Почеттіно в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, Серхіо Рамос перебрався до ПСЖ влітку 2021 року, проте так і не дебютував за паризький клуб через травму.

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