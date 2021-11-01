ПСЖ может досрочно расторгнуть контракт с Рамосом – испанец еще не сыграл ни одного матча за парижан
11:41 - Читати українською
Легенда Реала Серхио Рамос рискует так и не дебютировать за ПСЖ.
В лагере парижан обеспокоены состоянием Серхио Рамоса и не исключают возможность досрочного разрыва контаркта, рассчитанного на 2 года, сообщает Le Parisien.
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Несмотря на это, спортивный директор парижан Леонардо уверяет, что им было известно о проблемах 35-летнего испанца, и они были готовы к такому развитию событий.
Напомним, что Серхио летом перебрался в столицу Франции на правах свободного агента после многолетней карьеры в Реале. Из-за травм Рамос пока не имел возможности дебютировать за ПСЖ.
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