Легенда Реала Серхио Рамос рискует так и не дебютировать за ПСЖ.

В лагере парижан обеспокоены состоянием Серхио Рамоса и не исключают возможность досрочного разрыва контаркта, рассчитанного на 2 года, сообщает Le Parisien.

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Несмотря на это, спортивный директор парижан Леонардо уверяет, что им было известно о проблемах 35-летнего испанца, и они были готовы к такому развитию событий.

Напомним, что Серхио летом перебрался в столицу Франции на правах свободного агента после многолетней карьеры в Реале. Из-за травм Рамос пока не имел возможности дебютировать за ПСЖ.

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