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ПСЖ хоче підсилити склад фіналістом КАН

09:29 230 Читать на русском
ПСЖ хоче підсилити склад фіналістом КАН
Юсеф Атал / Ніцца

Захисник Ніцци Юсеф Атал може перебратись у ПСЖ.

Паризький гранд має намір посилити свій склад захисником Ніцци Юсефом Аталем. ПСЖ найближчим часом зробить запит щодо трансферу 23-річного футболіста, повідомляє GFFN.

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До слова, прямо зараз Атал перебуває у таборі збірної Алжиру, яка пробилась у фінал Кубка африканських націй, де зіграє з Сенегалом.

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Зауважимо, що минулого сезону правий захисник зіграв за Ніццу 30 поєдинків в усіх турнірах, де забив 6 голів та віддав 1 результативну передачу.

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Юсеф Атал Юсеф Атал ПСЖ ПСЖ Ніцца Ніцца Франція Трансфери ПСЖ
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