ПСЖ хоче підсилити склад фіналістом КАН

Захисник Ніцци Юсеф Атал може перебратись у ПСЖ.

Паризький гранд має намір посилити свій склад захисником Ніцци Юсефом Аталем. ПСЖ найближчим часом зробить запит щодо трансферу 23-річного футболіста, повідомляє GFFN.

ПСЖ за крок від підписання захисника Борусії Д

До слова, прямо зараз Атал перебуває у таборі збірної Алжиру, яка пробилась у фінал Кубка африканських націй, де зіграє з Сенегалом.

ПСЖ може орендувати Бакайоко

Зауважимо, що минулого сезону правий захисник зіграв за Ніццу 30 поєдинків в усіх турнірах, де забив 6 голів та віддав 1 результативну передачу.