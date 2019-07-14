ПСЖ може орендувати Бакайоко

Чемпіон Франції розглядає варіант із запрошенням хавбека Тьємуе Бакайоко.

24-річний півзахисник потрапив на радари ПСЖ, інформує Goal.

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Французький гранд не хоче підписувати Бакайоко на повноцінній основі, однак може погодитися забрати його в річну оренду. Гравець повернувся в Челсі після сезону в Мілані, який вирішив не викуповувати француза через відкритий конфлікт з тренером команди Дженнаро Гаттузо. Лондонці також не будуть робити ставку на Бакайоко, тому його відхід виглядає цілком імовірним.

Нагадаємо, цьогоріч ПСЖ вже підписав Андера Ерреру, який повинен підсилити центральну ланку команди.

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