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ПСЖ хочет усилить состав финалистом КАН

09:29 39 Читати українською
ПСЖ хочет усилить состав финалистом КАН
Юсеф Атал / Ницца

Защитник Ниццы Юсеф Атал может перебраться в ПСЖ.

Парижский гранд намерен усилить свой состав защитником Ниццы Юсефом Аталем. ПСЖ в ближайшее время сделает запрос по трансферу 23-летнего футболиста, сообщает GFFN.

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К слову, прямо сейчас Атал находится в лагере сборной Алжира, которая пробилась в финал Кубка африканских наций, где сыграет с Сенегалом.

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Заметим, что в прошлом сезоне правый защитник сыграл за Ниццу 30 поединков во всех турнирах, где забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Юсеф Атал Юсеф Атал ПСЖ ПСЖ Ницца Ницца Франция Трансферы ПСЖ
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