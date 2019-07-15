ПСЖ хочет усилить состав финалистом КАН

Защитник Ниццы Юсеф Атал может перебраться в ПСЖ.

Парижский гранд намерен усилить свой состав защитником Ниццы Юсефом Аталем. ПСЖ в ближайшее время сделает запрос по трансферу 23-летнего футболиста, сообщает GFFN.

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К слову, прямо сейчас Атал находится в лагере сборной Алжира, которая пробилась в финал Кубка африканских наций, где сыграет с Сенегалом.

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Заметим, что в прошлом сезоне правый защитник сыграл за Ниццу 30 поединков во всех турнирах, где забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.