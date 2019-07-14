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ПСЖ за крок від підписання захисника Борусії Д

21:04 505 Читать на русском
ПСЖ за крок від підписання захисника Борусії Д
Абду Діалло / соцмережі

Захисник Борусії Д Абду Діалло невдовзі має стати гравцем ПСЖ.

ПСЖ узгодив перехід захисника дортмундської Борусії Абду Діалло, повідомляє L'Equipe. Парижани заплатять за футболіста 32 млн євро. Він має приєднатись до французького клубу за кілька днів.

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23-річний гравець у сезоні 2018/19 зіграв 38 матчів за "джмелів" в усіх турнірах, але не виграв жодного трофею. Підопічні Люсьєна Фавра в драматичній боротьбі програли перегони за чемпіонство Баварії.

Захисник перебрався у Дортмунд влітку минулого року з Майнца. Перед цим виступав за Монако та Зюльте-Варегем.

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