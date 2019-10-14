ПСЖ готовий вкласти гроші в Лідс – клуб Чемпіоншипу сподівається стати конкурентом Манчестер Сіті

Власник Лідса Андреа Радріццані розповів про можливу співпрацю із закордонними інвесторами, яка допоможе клубу вийти на новий рівень.

"До мене звернулися понад 20 інвесторів, серед яких я вирішив виокремити трьох.

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Перш за все ми розглядаємо варіант з нашими катарським друзями (йдеться про власника ПСЖ Нассера Аль-Хеллаїфі – прим.), тому що у нас хороші відносини вже тривалий час. Крім того, вони дадуть нам можливість конкурувати з Манчестер Сіті, це буде чудовим шансом для нашого клубу.

Другий інвестор із США, він великий фанат Лідса з дитинства, мені це подобається. Є ще власник італійського клубу. Можливо, ми могли б отримати від них кредит для підсилення складу", – сказав Радріццані в інтерв'ю The Times.

До слова, після 11 турів Лідс посідає п'яту сходинку Чемпіоншипу, відстаючи від зони прямого підвищення в АПЛ на два пункти.

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