Джеррард може замінити Б'єлсу в Лідсі

Головний тренер Рейнджерс Стівен Джеррард став одним з претендентів на посаду керманича Лідса.

Легенда Ліверпуля може замінити Марсело Б'єлсу на тренерському містку "павичів", інформує Football Insider.

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Чилієць, найімовірніше, покине Лідс лише по завершенню поточного сезону, коли закінчується його контракт. До того часу Джеррард продовжить свою роботу з Рейнджерс, а Б'єлса спробує піднятися в АПЛ, що йому не вдалося у минулій кампанії. Якщо Лідс знову залишиться в Чемпіоншипі, то "Навіжений" (прізвисько чилійця) точно втратить свою посаду.

Після п'яти турів Лідс посідає п'яту сходинку Чемпіоншипу, відстаючи від лідера (Вест Бромвіча) на два очки. Рейнджерс із Джеррардом очолює чемпіонат Шотландії, маючи два пункти переваги над запеклими ворогами із Селтіка.

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