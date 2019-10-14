ПСЖ готов вложить деньги в Лидс – клуб Чемпионшипа надеется стать конкурентом Манчестер Сити

Владелец Лидса Андреа Радриццани рассказал о возможном сотрудничестве с зарубежными инвесторами, которое поможет клубу выйти на новый уровень.

"Ко мне обратились более 20 инвесторов, среди которых я решил выделить трех.

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Прежде всего мы рассматриваем вариант с нашими катарским друзьями (речь идет о владельце ПСЖ Нассере Аль-Хеллаифи – прим.), потому что у нас хорошие отношения уже длительное время. Кроме того, они дадут нам возможность конкурировать с Манчестер Сити, это будет прекрасным шансом для нашего клуба.

Второй инвестор из США, он большой фанат Лидса с детства, мне это нравится. Есть еще владелец итальянского клуба. Возможно, мы могли бы получить от них кредит для усиления состава", – сказал Радриццани в интервью The Times.

К слову, после 11 туров Лидс занимает пятую строчку Чемпионшипа, отставая от зоны прямого повышения в АПЛ на два пункта.

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