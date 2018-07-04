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ПСЖ готовий віддати Челсі Рабйо в обмін на Канте

09:10 527 Читать на русском
ПСЖ готовий віддати Челсі Рабйо в обмін на Канте
Адріен Рабйо / Фото: ПСЖ

Парі Сен-Жермен та Челсі готують обмін зірковими футболістами.

За інформацією L’Equipe, чемпіон Франції зацікавлений у послугах 27-річного півзахисника Челсі Н'голо Катне та готовий здійснити обмін Канте на Рабйо.

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У минулому сезоні Адріен Рабйо зіграв за парижан 33 матчі, в яких віддав 6 гольових передач та забив 1 гол.

23-річний футболіст не потрапив до остаточної заявки збірної Франції на чемпіонат світу, після чого заявив, що не бажає бути в резерві національної збірної та написав лист у якому зазначив, що покидає національну збірну Франції.

У минулому сезоні Канте у складі "аристократів" відіграв 34 поєдинки, віддав 1 асист та відзначився 1 забитим м'ячем.

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Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Н'Голо Канте Н'Голо Канте Трансфери Челсі Адріен Рабйо Адріен Рабйо Челсі Челсі
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