ПСЖ і фінансовий фейр-плей: клуб майже викрутився з ситуації, але УЄФА справу ще не закрив

Чемпіон Франції ще може отримати покарання за порушення правил фінансового фейр-плей.

Парі Сен-Жермен не повністю переконав УЄФА в дотриманні усіх вимог фінансового фейр-плей. Клуб ще може потрапити під дисциплінарні санкції.

Минулого літа ПСЖ підірвав трансферний ринок придбаннями Неймара (за 222 мільйони євро з Барселони) та Кіліана Мбаппе (за 180 мільйонів євро з Монако). Викрутитися з такої ситуації, обійшовши ФПП, було практично не реально, але парижани зуміли.

Фінансовий "фейр-плей". Правила і покарання, які "неможливо" обійти

Клуб і не збирався перекривати доходами такі суми за один фінансовий період. Перехід Мбаппе клуб оформив хитро: оренда + обов'язковий викуп влітку 2018 року. Ну а нейтралізовувати купівлю Неймара довелося багатомільйонними спонсорськими контрактами з "дружніми" катарськими компаніями.

УЄФА тривалий час детально перевіряв всі фінансові потоки клубу, після чого в середині червня цього року повідомив: порушень не виявлено. Попри це, перед парижанами поставили завдання – до 1 липня продати футболістів на 60 мільйонів євро.

Французький гранд виконав це завдання, здійснивши такі трансфери неосновних гравців:

1. Хав'єр Пасторе в Рому – 24,7 млн євро.

2. Юрі Берчіче в Атлетік – 24 млн євро.

3. Одсонне Едуард в Селтік – 10,3 млн євро.

4. Джонатан Іконе в Лілль – 5 млн євро.

Здавалося, що ПСЖ "відскочив" остаточно. Умови виконані, УЄФА закрив справу щодо можливого порушення фінансового фейр-плей, а клуб вже готувався гучно повернутися на трансферний ринок. Однак тепер стало відомо, що покарання ще може знайти парижан.

Як виявилося, орган, який контролює фінансову діяльність клубів, (CFCB) прийняв рішення на користь ПСЖ не одноголосно. Через це голова CFCB передав відповідне рішення на розгляд до судово-правової палати УЄФА. Отож, рішення може бути переглянуте, а ПСЖ все-таки ризикує не вийти сухим з води.

Мілан дискваліфікували з Ліги Європи 2018/19