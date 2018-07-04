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ПСЖ готов отдать Челси Рабйо в обмен на Канте

09:15 42 Читати українською
ПСЖ готов отдать Челси Рабйо в обмен на Канте
Адриен Рабйо / Фото: ПСЖ

Пари Сен-Жермен и Челси готовят обмен звездными футболистами.

По информации L'Equipe, чемпион Франции заинтересован в услугах 27-летнего полузащитника Челси нгола катно и готов осуществить обмен Канте на Рабйо.

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В прошлом сезоне Адриен Рабйо сыграл за парижан 33 матча, в которых отдал 6 голевых передач и забил 1 гол.

23-летний футболист не попал в окончательную заявку сборной Франции на чемпионат мира, после чего заявил, что не желает быть в резерве национальной сборной и написал письмо в котором отметил, что покидает национальную сборную Франции.

В прошлом сезоне Канте в составе "аристократов" сыграл 34 матча, отдал 1 ассист и отметился 1 забитым мячом.

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