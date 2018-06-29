Челсі відхилив пропозицію Барселони щодо Вілліана

Лондонський Челсі відмовився продавати свого півзахисника Вілліана Барселоні.

Барселона запропонувала лондонському клубу 50 млн фунтів за 29-річного півзахисника, проте керівництво Челсі відмовилось від такого трансферу, повідомляє видання Daily Mail.

Челсі планує трансфер Головіна після чемпіонату світу

Раніше повідомлялось, що Вілліан покине Челсі, якщо головний тренер Челсі Антоніо Конте продовжить тренувати "синіх".

У минулому сезоні Вілліан взяв участь в 55 іграх за Челсі. На його рахунку 13 голів і 12 результативних передач.