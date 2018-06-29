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Челсі відхилив пропозицію Барселони щодо Вілліана

18:20 59 Читать на русском
Челсі відхилив пропозицію Барселони щодо Вілліана
Вілліан / Фото AFP

Лондонський Челсі відмовився продавати свого півзахисника Вілліана Барселоні.

Барселона запропонувала лондонському клубу 50 млн фунтів за 29-річного півзахисника, проте керівництво Челсі відмовилось від такого трансферу, повідомляє видання Daily Mail.

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Раніше повідомлялось, що Вілліан покине Челсі, якщо головний тренер Челсі Антоніо Конте продовжить тренувати "синіх".

У минулому сезоні Вілліан взяв участь в 55 іграх за Челсі. На його рахунку 13 голів і 12 результативних передач.

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