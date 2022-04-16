Перебування Серхіо Рамоса у складі ПСЖ може виявитися дуже коротким.

Контракт іспанця розрахований ще на один сезон, але французький гранд не проти відпустити його вже цього літа, інформує Todofichajes.

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Наразі підписання Рамоса зовсім себе не виправдовує. Екс-капітан Реала отримує в ПСЖ величезну зарплату, але через постійні травми награв у сезоні жалюгідну 391 хвилину і забив один м'яч у чемпіонаті. Підхопити 36-річного захисника готовий Інтер Маямі. Власник клубу Девід Бекхем цінує величезний медійний потенціал Рамоса для МЛС, а його травматичність відійде на другий план.

Раніше Інтеру Маямі приписували бажання підписати ще одного топ-ветерана ПСЖ – Ліонеля Мессі.

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