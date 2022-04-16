Контракт испанца рассчитан еще на один сезон, но французский гранд не прочь отпустить его уже этим летом, сообщает Todofichajes.

Рамос планирует до 40 лет выступать на самом высоком уровне

Пока подписание Рамоса совсем себя не оправдывает. Экс-капитан Реала получает в ПСЖ огромную зарплату, но из-за постоянных травм наиграл в сезоне жалкую 391 минуту и забил один мяч в чемпионате. Подхватить 36-летнего защитника готов Интер Майами. Владелец клуба Дэвид Бекхэм ценит огромный медийный потенциал Рамоса для МЛС, а его травматичность отойдёт на второй план.

Ранее Интеру Майами приписывали желание подписать еще одного топ-ветерана ПСЖ – Лионеля Месси.

Месси, Мбаппе и Неймар поиздевались над Клермоном – в активе каждого форварда ПСЖ хет-трик