Франція, 31 тур

Реймс – Ренн – 2:3

Голи: Бузі, 60, Каюсте, 81 (п) – Буріго, 39, 43, Терр'є, 58

Клермон – ПСЖ – 1:6

Голи: Доссу, 42 – Неймар, 6, 70, 83, Мбаппе, 19, 74, 81

ПСЖ після першого тайму залишав хитку надію Клермону, яка жила до 70-ї хвилини. Після цього було цілковите приниження. Цікаво, що всі голи – справа виключно зіркового тріо ПСЖ. Мессі оформив хет-трик із асистів. Мбаппе та Неймар забили по три голи. Окрім того, у француза ще й асист і зароблений пенальті, а у бразильця вишукана гольова передача. Окремо відзначимо другий гол гостей, в якому наочно можна побачити взаємодію усіх трьох зірок.

ПСЖ пропонує Мбаппе астрономічну зарплатню за два сезони – все, аби втримати француза

Ренн видав низку успішних матчів і несподівано вирвався на друге місце в турнірній таблиці Ліги 1, але відставання від лідера величезне. ПСЖ має 15 очок переваги.