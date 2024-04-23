Жах Барселони, пов'язаний із ПСЖ, можливо, ще не завершений. Після вильоту від парижан в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "блаугранас" побоюються нападу французького клубу в трансферне вікно. Як інформує Le Parisien, метою парижан є 16-річна зірка Барселони Ламін Ямал. Повідомляється, що ПСЖ включив гравця в число своїх пріоритетів на літнє трансферне вікно.

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Згідно з джерелом, керівництво ПСЖ бачить у Ямалі заміну Мбаппе, який покине паризький клуб влітку. Ямал вразив спортивний менеджмент ПСЖ на чолі з Луїшем Кампушем – португальський фахівець оцінив те, як Ямал замучив захисників Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і захисників самого ПСЖ у наступній стадії турніру. Луїс Енріке також залишився зачарований талантом Ямала.

Контракт Ламіна з Барселоною розрахований до літа 2026 року. У його угоді з клубом присутній пункт із клаусулою. За неофіційною інформацією, сума відступних за Ямала становить 200 млн євро.

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