ПСЖ без Неймара та Мбаппе здолав Тулузу та продовжив виграшну серію в Лізі 1 до 14 матчів

Парі Сен-Жермен на власному полі обіграв Тулузу в матчі 14-го туру чемпіонату Франції.

Чемпіонат Франції, 14 тур

ПСЖ – Тулуза – 1:0

Гол: Кавані, 9

Чинні чемпіони Франції в цьому матчі не могли розраховувати на своїх лідерів – Мбаппе та Неймара, які отримали травми в матчах за національні збірні.

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Однак парижани досить швидко відкрили рахунок. Кавані вже на 9-й хвилині вразив ворота Тулузи. Цей гол, як з'ясувалося пізніше, так і залишився єдиним у цьому поєдинку.

ПСЖ після 14 турів продовжує очолювати турнірну таблицю Ліги 1, маючи у своєму активі максимальну кількість очок. Тулуза знаходиться на 15 місці.