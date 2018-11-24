toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
КАРПАТЫ - ДЕСНА АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭЙБАР - РЕАЛ МАДРИД

ПСЖ без Неймара и Мбаппе одолел Тулузу и продолжил выигрышную серию в Лиге 1 до 14 матчей

20:11 29 Читати українською
ПСЖ без Неймара и Мбаппе одолел Тулузу и продолжил выигрышную серию в Лиге 1 до 14 матчей
ПСЖ – Тулуза – 1:0

Пари Сен-Жермен на своем поле обыграл Тулузу в матче 14-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции, 14 тур

ПСЖ – Тулуза – 1:0

Гол: Кавани, 9

Действующие чемпионы Франции в этом матче не могли рассчитывать на своих лидеров – Мбаппе и Неймара, которые получили травмы в матчах за национальные сборные.

Рабьо согласился на финальную встречу с боссами ПСЖ относительно своего будущего

Однако парижане довольно быстро открыли счет. Кавани уже на 9-й минуте поразил ворота Тулузы. Этот гол, как выяснилось позже, так и остался единственным в этом поединке.

ПСЖ после 14 туров продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, имея в своем активе максимальное количество очков. Тулуза находится на 15 месте.

Франция14 турПарк де Пренс (Париж)

Пари Сен-Жермен - Тулуза: Суббота 24 ноября 2018

Пари Сен-Жермен
Матч окончен
1 : 0
Тулуза
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Тулуза Тулуза Франция Пари Сен-Жермен - Тулуза
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
51
мин
Олимпик
14:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук