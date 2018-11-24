ПСЖ без Неймара и Мбаппе одолел Тулузу и продолжил выигрышную серию в Лиге 1 до 14 матчей

Пари Сен-Жермен на своем поле обыграл Тулузу в матче 14-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции, 14 тур

ПСЖ – Тулуза – 1:0

Гол: Кавани, 9

Действующие чемпионы Франции в этом матче не могли рассчитывать на своих лидеров – Мбаппе и Неймара, которые получили травмы в матчах за национальные сборные.

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Однако парижане довольно быстро открыли счет. Кавани уже на 9-й минуте поразил ворота Тулузы. Этот гол, как выяснилось позже, так и остался единственным в этом поединке.

ПСЖ после 14 туров продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, имея в своем активе максимальное количество очков. Тулуза находится на 15 месте.