Рабйо погодився на фінальну зустріч із босами ПСЖ щодо свого майбутнього

Півзахисник французького Парі Сен-Жермен Адріен Рабйо збирається незабаром остаточно визначитися щодо місця продовження ігрової кар'єри.

Центральний хавбек збирається востаннє зустрітися з президентом ПСЖ, щоб напрацювати рішення щодо свого майбутнього. Про це повідомляє Sport.es.

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Контракт Рабйо з парижанами завершує дію в кінці сезону, тому на нього вже активно претендує іспанська Барселона. "Блаугранас" у найближчі трансферні вікна збирається підсилити центр поля.

Натомість Парі Сен-Жермен підготував новий контракт для Рабйо зі суттєвим підвищенням зарплати, щоб уникнути втрати гравця безкоштовно наступного літа.

У сезоні 2018/19 Адріен Рабйо у французькій Лізі 1 зіграв 12 матчів, у яких забив 2 м'ячі. Цей сезон є сьомим для півзахисника у футболці паризького клубу.

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