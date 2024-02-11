Ліга 1, 21 тур

Ланс – Страсбур – 3:1

Голи: Ваї, 16, Кошта, 30, Сотока, 58 – Делен, 43

ПСЖ – Лілль – 3:1

Голи: Рамуш, 10, Рібейро, 17 (аг), Коло-Муані, 80 – Язиджи, 6

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Відкривали ігровий день Ланс і Страсбур. Команда Франка Єса вийшла зі своєї кризи й впритул наблизилась до зони Ліги чемпіонів. Ваї та Кошта організували перші два голи у ворота ельзасців. Страсбур зумів відіграти один м'яч, але по перерві пропустив третій гол. Ланс перебуває на шостій сходинці з 35 балами. Страсбур посідає 10 місце з 25 очками.

Луїс Енріке випустив на матч проти "догів" досить незвичний склад, давши можливість лідерам відпочити перед Лігою чемпіонів. ПСЖ на початку першого тайму несподівано дозволив Ліллю забити швидкий гол. Рамуш зумів поновити рівновагу на табло через чотири хвилини. А ще через невеликий проміжок Рібейро забив дивний автогол. Захисник хотів винести м'яч, а сам закотив його у власні ворота. ПСЖ продовжив тиснути на Лілль, намагаючись забити ще кілька разів, утім, це вдалося зробити лише під кінець гри. Коло-Муані поставив крапку, оформивши гол на 80 хвилині.

ПСЖ лідирує з 50 балами, а Лілль розташувався на четвертій сходинці з 35 очками.

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