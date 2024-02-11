Лига 1, 21 тур

Ланс – Страсбур – 3:1

Голы: Ваи, 16, Кошта, 30, Сотока, 58 – Делен, 43

ПСЖ – Лилль – 3:1

Голы: Рамуш, 10, Рибейро, 17 (аг), Коло-Муани, 80 – Язиджи, 6

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Открывали игровой день Ланс и Страсбур. Команда Франка Еса вышла из своего кризиса и вплотную приблизилась к зоне Лиги чемпионов. Ваи и Кошта организовали первые два гола в ворота эльзасцев. Страсбур сумел отыграть один мяч, впрочем, после перерыва пропустил третий гол. Ланс находится на шестой строчке с 35 баллами. Страсбур занимает 10 место с 25 очками.

Луис Энрике выпустил на матч против "догов" довольно необычный состав, дав возможность лидерам отдохнуть перед Лигой чемпионов. ПСЖ в начале первого тайма неожиданно позволил Лиллю забить быстрый гол. Рамуш сумел восстановить равновесие на табло спустя четыре минуты. А еще через небольшой промежуток Рибейро забил странный автогол. Защитник хотел вынести мяч, а сам закатил его в собственные ворота. ПСЖ продолжил давить на Лилль, пытаясь забить еще несколько раз, впрочем, это удалось сделать только под конец игры. Коло-Муани поставил точку, оформив гол на 80 минуте.

ПСЖ лидирует с 50 баллами, а Лилль расположился на четвертой строчке с 35 очками.

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