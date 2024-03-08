Зірковий форвард вирішив не продовжувати контракт. Влітку Мбаппе стане вільним агентом. Поки не було жодних офіційних заяв, але ЗМІ переконані, що наступним клубом француза стане Реал.

Мбаппе і Девіс в Реалі: президент Мадрида покепкував із фанів, які хотіли вивідати секрети

Натомість ПСЖ потрібно думати над заміною головній зірці. Парижани не проти поєднати виконання цього завдання з помстою Реалу, повідомляє Sport.es. Йдеться про те, що французький клуб може спробувати забрати з Мадрида Вінісіуса Жуніора.

Однак спільного в цих ситуаціях може бути лише переїзд лідера. Мбаппе йде вільним агентом, а за Вінісіуса доведеться багато заплатити. Також серед фанів Реала не настільки сильна підтримка бразильця, який уже дратує їх своєю поведінкою та ставленням до гри (зокрема, Жуніор нібито почав менше працювати на команду). Ну й на останок, ПСЖ не просто зможе допомогти Реалу заробити, а й звільнити місце для Мбаппе, який був би прямим конкурентом Вінісіусу.