ПСЖ – Лілль – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Італія — 00:28 510
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Мертенс забив шикарний гол за Наполі та став найрезультативнішим бельгійцем в історії Серії А
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Зозуля красивим голом допоміг Альбасете перемогти ХімнастікІспанія — 2 лист 630
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Зозуля забив гол ударом через себе у ворота ХімнастікаІспанія — 2 лист 6965
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Реал, Баварія, Барселона та ще 8 клубів планують створити Суперлігу у 2021 роціСвіт — 2 лист 2795
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Інфантіно та Платіні допомогли Манчестер Сіті і ПСЖ уникнути санкцій за недотримання фінансового фейр-плей, – ЗМІСвіт — 2 лист 720
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