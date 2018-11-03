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ПСЖ – Лілль – 2:1 – відео голів та огляд матчу

10:16 77 Читать на русском
ПСЖ – Лілль – 2:1 – відео голів та огляд матчу
ПСЖ – Лілль – 2:1 – відео голів та огляд матчу

ПСЖ у 12 турі чемпіонату Франції мінімально здолав Лілль (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

У 12 турі чемпіонату Франції ПСЖ приймав вдома Лілль. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь паризької команди. За ПСЖ відзначились Мбаппе та Неймар, за Лілль – Пепе.

ПСЖ мінімально обіграв найближчого переслідувача Лілль та збільшив відрив до 11 очок

Після цієї перемоги ПСЖ ще більше відірвався від найближчого переслідувача. Підопічні Тухеля мають у своєму активі 36 очок, а Лілль, який йде другим – 25 залікових пунктів.

ПСЖ – перша в історії команда з топ-5 чемпіонатів, яка розпочала сезон з 12 перемог

Чемпіонат Франції, 12 тур

ПСЖ – Лілль – 2:1

Голи: Мбаппе, 70, Неймар, 84 – Пепе, 90+4 (пен)

Франція12 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Лілль: П'ятниця 02 листопада 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
2 : 1
Лілль
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Парі Сен-Жермен - Лілль Лілль Лілль Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Відеоновини
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