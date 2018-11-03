ПСЖ – Лілль – 2:1 – відео голів та огляд матчу

ПСЖ у 12 турі чемпіонату Франції мінімально здолав Лілль (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

У 12 турі чемпіонату Франції ПСЖ приймав вдома Лілль. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь паризької команди. За ПСЖ відзначились Мбаппе та Неймар, за Лілль – Пепе.

ПСЖ мінімально обіграв найближчого переслідувача Лілль та збільшив відрив до 11 очок

Після цієї перемоги ПСЖ ще більше відірвався від найближчого переслідувача. Підопічні Тухеля мають у своєму активі 36 очок, а Лілль, який йде другим – 25 залікових пунктів.

ПСЖ – перша в історії команда з топ-5 чемпіонатів, яка розпочала сезон з 12 перемог

Чемпіонат Франції, 12 тур

ПСЖ – Лілль – 2:1

Голи: Мбаппе, 70, Неймар, 84 – Пепе, 90+4 (пен)