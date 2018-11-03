ПСЖ – Лилль – 2:1 – видео голов и обзор матча

ПСЖ в 12 туре чемпионата Франции минимально одолел Лилль (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

В 12 туре чемпионата Франции ПСЖ принимал дома Лилль. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу парижской команды. За ПСЖ отличились Мбаппе и Неймар, за Лилль – Пепе.

ПСЖ минимально обыграл ближайшего преследователя Лилль и увеличил отрыв до 11 очков

После этой победы ПСЖ еще больше оторвался от ближайшего преследователя. Подопечные Тухеля имеют в своем активе 36 очков, а Лилль, который идет вторым – 25 зачетных пунктов.

ПСЖ – первая в истории команда из топ-5 чемпионатов, которая начала сезон с 12 побед

Чемпионат Франции, 12 тур

ПСЖ – Лилль – 2:1

Голы: Мбаппе, 70, Неймар, 84 – Пепе, 90+4 (пен)