ПСЖ – перша в історії команда з топ-5 чемпіонатів, яка розпочала сезон з 12 перемог

ПСЖ у 12 турі чемпіонату Франції переміг Лілль та встановив неймовірний рекорд.

У 12 турі чемпіонату Франції ПСЖ приймав вдома Лілль. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь паризької команди. За ПСЖ відзначились Мбаппе та Неймар, за Лілль – Пепе.

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Ця перемога стала для підопічних Тухеля 12 поспіль на старті цього сезону. Таким чином ПСЖ встановив рекорд топ-5 чемпіонатів за кількістю звитяг на старті сезону, повідомляє Opta.

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Раніше рекорд належав Тоттенхему, який здобув 11 перемог поспіль на старті чемпіонату у сезоні 1960/1961.