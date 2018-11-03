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ПСЖ – перша в історії команда з топ-5 чемпіонатів, яка розпочала сезон з 12 перемог

09:26 203 Читать на русском
ПСЖ – перша в історії команда з топ-5 чемпіонатів, яка розпочала сезон з 12 перемог
ПСЖ – Лілль

ПСЖ у 12 турі чемпіонату Франції переміг Лілль та встановив неймовірний рекорд.

У 12 турі чемпіонату Франції ПСЖ приймав вдома Лілль. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь паризької команди. За ПСЖ відзначились Мбаппе та Неймар, за Лілль – Пепе.

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Ця перемога стала для підопічних Тухеля 12 поспіль на старті цього сезону. Таким чином ПСЖ встановив рекорд топ-5 чемпіонатів за кількістю звитяг на старті сезону, повідомляє Opta.

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Раніше рекорд належав Тоттенхему, який здобув 11 перемог поспіль на старті чемпіонату у сезоні 1960/1961.

Франція12 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Лілль: П'ятниця 02 листопада 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
2 : 1
Лілль
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Парі Сен-Жермен - Лілль Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція
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