Фейєнорд розбив Аякс (6:0) у 29 турі чемпіонату Нідерландів. Результати та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".

Ередивізі, 29 тур

Фейєнорд – Аякс – 6:0

Голи: Пайшау, 34, 66, Мінтех, 35, 56, Ганцко, 45+2, Тімбер, 62

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Виїзд Аякса у Роттердам нічим хорошим для команди не закінчився. Фейєнорд абсолютно чудово скористався слабкістю свого суперника, який жалюгідно діяв в атаці. Команда Арне Слота забила шість голів і не пропустила жодного. Аякс зумів завдати лише один удар по воротах суперника, при чому з-за меж штрафного майданчика. Роттердамці ж могли забивати й більше. Фейєнорд пробив 30 разів, а 15 ударів влучили у площину.

У підсумку амстердамці програли з рахунком 6:0. Це найбільша поразка команди з сезону 1949/50.

Аякс наразі перебуває на шостому місці з 45 балами. Команда Арне Слота розташувалася на другій сходинці з 69 очками. Фейєнорд відстає від ПСВ на дев'ять пунктів.

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