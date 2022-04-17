ПСВ тріумфував у розіграші Кубка Нідерландів 2021/22, мінімально здолавши Аякс у фіналі. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Кубок Нідерландів 2021/22, фінал

ПСВ – Аякс – 2:1

Голи: Гутьєррес, 48, Гакпо, 50 – Гравенберх, 23

Нідерландські гранди зійшлись в черговому двобої – в цей раз на кону стояв Кубок Нідерландів. Аякс краще розпочав гру та вийшов вперед у зустрічі на 23 хвилині завдяки голу Гравенберха. Перед перервою аяксиди забили ще раз, але м'яч Мазрауї скасували через офсайд.

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А от по перерві ПСВ відповів подвійним ударом. Гутьєррес на 48 хвилині, а потім Гакпо на 50-й перевернули гру. Рахунок 2:1 так і протримався до фінального свистка.

Це дозволило ПСВ стати лише третім клубом, який здобув 10 або більше Кубків Нідерландів (у ейндховенців рівно 10). Попереду – Фейєнорд (13) та Аякс (20).

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