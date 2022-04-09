Веслі Снейдер геть забув про дієту після завершення професіональної кар'єри.

Переможець Ліги чемпіонів і фіналіст ЧС постав у дещо сумнівній фізичній формі під час благодійного матчу на підтримку України.

Невдаха фіналу ЛЧ в Києві приголомшив горою м'язів – фото дня

Після 2019 року Снейдер набрав чимало зайвих кілограмів і виділявся габаритами. Втім, майстерність екс-зірки Інтера нікуди не поділась. 37-річний нідерландець потішив публіку кількома дальніми ударами і тонкими закиданнями на партнерів.

Нагадаємо, всі зібрані з матчу кошти передали Євгену Левченку, а він використає їх для підтримки українців, які були змушені тікати від війни.

"Алієв – нормальний пацан": екс-захисник Динамо пішов на війну – згадує Ярмоленка та Зозулю, ігнорує Сьоміна