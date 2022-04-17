ПСВ торжествовал в розыгрыше Кубка Нидерландов 2021/22, минимально одолев Аякс в финале. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Кубок Нидерландов 2021/22, финал

ПСВ – Аякс – 2:1

Голы: Гутьеррес, 48, Гакпо, 50 – Гравенберх, 23

Нидерландские гранды сошлись в очередном поединке – в этот раз на кону стоял Кубок Нидерландов. Аякс лучше начал игру и вышел вперед во встрече на 23-й минуте благодаря голу Гравенберха. Перед перерывом аяксиды забили еще раз, но мяч Мазрауи отменили из-за офсайда.

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А вот после перерыва ПСВ ответил двойным ударом. Гутьеррес на 48 минуте, а затем Гакпо на 50-й перевернули игру. Счет 2:1 так и продержался до финального свистка.

Это позволило ПСВ стать лишь третьим клубом, получившим 10 или более Кубков Нидерландов (у эйндховенцев ровно 10). Впереди – Фейеноорд (13) и Аякс (20).

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