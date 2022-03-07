Мункач допоможе 1000 юним спортсменам виїхати до Угорщини
09:59 - Читать на русском
Представник Другої ліги намагається врятувати золотий фонд України.
Мункач на своєму офіційному сайті повідомив, що Угорщина готова прийняти 1000 юних спортсменів різних видів спорту та забезпечити тренувальний процес для них.
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Клуб безпосередньо організовуватиме трансфер груп спортсменів через кордон.
Нагадаємо, раніше про вивезення талановитої молоді з України в Хорватію заявив Даріо Срна – директор з футболу донецького Шахтаря навіть заручився у цьому питанні підтримкою прем'єр та віце-прем'єра Хорватії.
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