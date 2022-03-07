Мункач на своєму офіційному сайті повідомив, що Угорщина готова прийняти 1000 юних спортсменів різних видів спорту та забезпечити тренувальний процес для них.

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Клуб безпосередньо організовуватиме трансфер груп спортсменів через кордон.

Нагадаємо, раніше про вивезення талановитої молоді з України в Хорватію заявив Даріо Срна – директор з футболу донецького Шахтаря навіть заручився у цьому питанні підтримкою прем'єр та віце-прем'єра Хорватії.

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