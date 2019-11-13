Провина фанатів Динамо очевидна і без якісного звуку на відео, – функціонер Шахтаря про расистський скандал у Класичному

Директор департаменту експлуатації Шахтар-Сервіс Вадим Гунько вважає, що провина уболівальників київського клубу в расистському скандалі в матчі 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо (1: 0) очевидна.

"Система відеоспостереження, яка є на стадіоні, дозволяє записувати відео того, що відбувається, але якісний звук ми не можемо отримати. Але він і не потрібен, якщо чесно. У нас є арбітр матчу, який зафіксував це порушення і зажадав від наших служб прочитати це оголошення двічі.

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Є відеоролики, записані самими вболівальниками Динамо. На них можна розібрати якісь неприємні заклики. Цей аналіз не проводився, його повинні зробити компетентні органи. Але нам, здається, все очевидно", – поділився Гунько в коментарі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, в другому таймі матчу Шахтар – Динамо арбітр Микола Балакін був змушений зупинити гру – вболівальники Динамо провокували Тайсона расистськими вигуками, і бразилець не витримав, відповівши їм непристойним жестом, за що згодом отримав червону картку.

До слова, Шахтар здобув перемогу над Динамо (1:0), єдиний гол на рахунку Кривцова.

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