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Вина фанатов Динамо очевидна и без качественного звука на видео, – функционер Шахтера о расистском скандале в дерби

08:00 155 Читати українською
Вина фанатов Динамо очевидна и без качественного звука на видео, – функционер Шахтера о расистском скандале в дерби
Фанаты Динамо / fcdynamo.kiev.ua

Директор департамента эксплуатации Шахтер-Сервис Вадим Гунько считает, что вина болельщиков киевского клуба в расистском скандале на матче 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (1:0) очевидна.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

"Система видеонаблюдения, которая есть на стадионе, позволяет записывать видео происходящего, но качественный звук мы не можем получить. Но он и не нужен, если честно. У нас есть арбитр матча, который зафиксировал это нарушение и потребовал от наших служб прочитать это объявление дважды.

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Есть видеоролики, записанные самими болельщиками Динамо. На них можно разобрать какие-то неприятные призывы. Этот анализ не проводился, его должны сделать компетентные органы. Но нам, кажется, все очевидно", – поделился Гунько в комментарии телеканалу Футбол 1.

Напомним, во втором тайме матча Шахтер – Динамо арбитр Николай Балакин был вынужден остановить игру – болельщики Динамо провоцировали Тайсона расистскими выкриками, и бразилец не выдержал, ответив им неприличным жестом, за что впоследствии получил красную карточку.

К слову, Шахтер одержал победу над Динамо (1:0), единственный гол на счету Кривцова.

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