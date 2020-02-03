Провідні гравці Барселони влаштували сутичку на тренуванні – партнерам довелося заспокоювати "бійців"

Барселона потерпає від напруженої атмосфери у роздягальні після звільнення Вальверде і приходу Сетьєна.

Неприємний інцидент трапився у вівторок (28 січня) на тренуванні каталонців, стверджує AS.

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Один з гравців намагався "підколоти" одноклубника, той жартів не оцінив і хотів з'ясувати стосунки за допомогою кулаків. Партнерам вдалося заспокоїти учасників конфлікту, однак сутичка явно не сприяла покращенню атмосфери в колективі. Джерело не називає прізвищ "бійців", зазначається, що це футболісти з великим впливом у команді. Барселона не хотіла, щоб конфліктна ситуація вийшла за межі клубу, втім, деяка інформація все ж "прослизнула" у пресу.

Додається, що це не єдина проблема у роздягальні "блаугранас". Деякі гравці були не в захваті від звільнення Вальверде, через що їхні стосунки з новим наставником Сетьєном залишаються прохолодними.

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