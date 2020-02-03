Ведущие игроки Барселоны устроили стычку на тренировке – партнерам пришлось успокаивать "бойцов"

Барселона страдает от напряженной атмосферы в раздевалке после увольнения Вальверде и прихода Сетьена.

Неприятный инцидент произошел во вторник (28 января) на тренировке каталонцев, утверждает AS.

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Один из игроков пытался "подколоть" одноклубника, тот шуток не оценил и хотел выяснить отношения с помощью кулаков. Партнерам удалось успокоить участников конфликта, однако схватка явно не способствовала улучшению атмосферы в коллективе. Источник не называет фамилий "бойцов", отмечается, что это футболисты с большим влиянием в команде. Барселона не хотела, чтобы конфликтная ситуация вышла за пределы клуба, впрочем, некоторая информация все же "проскользнула" в прессу.

Добавляется, что это не единственная проблема в раздевалке "блаугранас". Некоторые игроки были не в восторге от увольнения Вальверде, из-за чего их отношения с новым наставником Сетьеном остаются прохладными.

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