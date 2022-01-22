"Ми завжди наголошуємо, що відповідальність за програш у будь-якому матчі має колективний характер. Ми не можемо звинувачувати у цьому когось із гравців, але ми всі зобов'язані підвищувати довіру до всіх, тому що стратегія Аль-Айна залежить від принципу інтеграції ролей на полі.

Аль-Айн вилетів з Кубка Президента – Ребров зазнав другої поразки поспіль

Кожному гравцеві доручено виконувати наступальну та оборонну ролі протягом 90 хвилин матчу. Крім того, після цього матчу ми провели нараду під головуванням головного тренера за участю всіх гравців і прозоро обговорили ситуацію", – цитує Алі офіційний сайт Аль-Айна.

Нагадаємо, команда Сергія Реброва зазнала двох поразок у двох останніх матчах: спочатку Аль-Айн в останньому турі чемпіонату ОАЕ поступився клубу Аль-Шаржа (0:2), а згодом в 1/8 фіналу вилетів із розіграшу Кубка Президента від Аль-Васла (1:2).

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